В чем вред яичной скорлупы для растений на даче

Яичная скорлупа издавна считается ценным ресурсом для дачников. Однако ее использование имеет как плюсы, так и минусы. О вреде скорлупы зачастую не знают даже опытные садоводы.

Какой вред несет яичная скорлупа?

Избыток кальция. Для некоторых растений (например, азалий или рододендронов) излишек кальция вреден.

Медленное разложение. Скорлупа долго разлагается, поэтому ее нужно тщательно измельчать перед использованием.

Риск заражения. Если скорлупа не была промыта, она может стать источником бактерий, например, сальмонеллы.

Как использовать правильно:

Тщательно мойте и сушите скорлупу перед применением.

Измельчайте ее в порошок для лучшего усвоения растениями.

Не злоупотребляйте — добавляйте скорлупу умеренно.

Несмотря на перечисленные минусы, яичная скорлупа может стать и помощником при выращивании урожая. Скорлупа богата кальцием, который укрепляет растения и улучшает структуру почвы, отпугивает слизней и улиток, а также помогает снизить кислотность грунта, что полезно для многих культур.

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