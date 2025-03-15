Вред яичной скорлупы на даче: этого не знают даже опытные садоводы

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Яичная скорлупа издавна считается ценным ресурсом для дачников. Однако ее использование имеет как плюсы, так и минусы. О вреде скорлупы зачастую не знают даже опытные садоводы.

В чем вред яичной скорлупы для растений на даче
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Какой вред несет яичная скорлупа?

  • Избыток кальция. Для некоторых растений (например, азалий или рододендронов) излишек кальция вреден.
  • Медленное разложение. Скорлупа долго разлагается, поэтому ее нужно тщательно измельчать перед использованием.
  • Риск заражения. Если скорлупа не была промыта, она может стать источником бактерий, например, сальмонеллы.
  • Как использовать правильно:
  • Тщательно мойте и сушите скорлупу перед применением.
  • Измельчайте ее в порошок для лучшего усвоения растениями.
  • Не злоупотребляйте — добавляйте скорлупу умеренно.

Несмотря на перечисленные минусы, яичная скорлупа может стать и помощником при выращивании урожая. Скорлупа богата кальцием, который укрепляет растения и улучшает структуру почвы, отпугивает слизней и улиток, а также помогает снизить кислотность грунта, что полезно для многих культур.

Ранее сообщалось, что старый зонтик может стать верным помощником в саду и огороде и сотворить настоящие чудеса с урожаем.