Необычные способы использования средства для мытья посуды

В пресс-службе Роскачества рассказали RT о необычных способах использования средства для мытья посуды.

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Как рассказали эксперты, средство для посуды выводит жирные пятна на одежде.

Кроме того, оно подходит для мытья кисточек для макияжа, добавили специалисты.

«На кисточках остаются следы кожного сала, поэтому жирорастворимые свойства средства для посуды тут как нельзя кстати», — отметили в организации.

Также там подчеркнули, что средство для мытья посуды помогает бороться с вредителями на комнатных растениях, а ещё им можно смазывать дверные петли.

Ещё, по словам представителей Роскачества, оно выводит с кожи на руках следы краски для волос.

Помимо этого отмечается, что средство для мытья посуды может уменьшить образование конденсата на окнах.

«Несмотря на универсальность средства для посуды, в ряде случаев его нельзя применять. Средство для посуды нельзя заливать в посудомоечную машину. Казалось бы, это адекватная альтернатива, если вдруг специальное средство для посудомойки закончится, но на самом деле это не так. Таблетки для посудомойки очищают посуду за счёт специальных энзимов, которые расщепляют белки и углеводы, растворяют жир и очищают до скрипа. Пены при этом практически нет, а вот средство для посуды начнёт сильно пениться, что может привести к протечке машинки и выводу её из строя», — предупредили эксперты.

Ещё средство для посуды нельзя заливать в стиральную машину, добавили они.

«Аналогично прошлому пункту не нужно заливать средство в стиральную машинку. Порошки «автомат» пенятся слабее, чем для ручной стирки, и всё потому, что стиральная машина не рассчитана на большой объём пены», — пояснили в организации.

Также средство для посуды нельзя использовать как шампунь — ни для себя, ни для питомца.

«Хоть сейчас всё чаще производят средства с «мягким» составом, всё же они не предназначены для использования в качестве шампуня. Средство слишком агрессивно для волос и кожи. Что касается животных, то, хоть они и склонны изваляться в грязи, средство для посуды не подходит для шерсти вашего питомца. Лучше выбрать специальные шампуни», — пояснили в пресс-службе.

Также там отметили, что им не стоит мыть столешницы.

«Для некоторых материалов оно может оказаться агрессивным и испортить их», — заключили собеседники RT.

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