Какие болезни могут настигнуть питомцев весной

Весна — время не только пробуждения природы, но и обострения некоторых заболеваний у кошек. Питомцев в этот период преследуют цистит, аллергия, паразиты и гастрит. Узнайте, не находится ли ваша кошка в опасности, по ряду признаков.

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Аллергия.

Причины: пыльца, пыль, новые продукты.

Симптомы: зуд, чихание, слезотечение, выпадение шерсти.

Паразиты.

Причины: активизация блох и клещей.

Симптомы: постоянное чесание, покраснение кожи, выпадение шерсти.

Цистит.

Причины: переохлаждение, стресс.

Симптомы: частое мочеиспускание, кровь в моче, беспокойство.

Гастрит.

Причины: смена рациона, стресс.

Симптомы: рвота, диарея, потеря аппетита.

В период болезни или заражения кошки становятся вялыми или, наоборот, беспокойными, чаще чешутся или прячутся, могут отказываться от еды или воды. В случае обнаружения указанных симптомов необходимо отвести питомца к ветеринару.