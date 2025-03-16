Какие болезни могут настигнуть питомцев весной

Ваша кошка в опасности: эти болезни преследуют питомцев весной
Весна — время не только пробуждения природы, но и обострения некоторых заболеваний у кошек. Питомцев в этот период преследуют цистит, аллергия, паразиты и гастрит. Узнайте, не находится ли ваша кошка в опасности, по ряду признаков.
Аллергия.
- Причины: пыльца, пыль, новые продукты.
- Симптомы: зуд, чихание, слезотечение, выпадение шерсти.
Паразиты.
- Причины: активизация блох и клещей.
- Симптомы: постоянное чесание, покраснение кожи, выпадение шерсти.
Цистит.
- Причины: переохлаждение, стресс.
- Симптомы: частое мочеиспускание, кровь в моче, беспокойство.
Гастрит.
- Причины: смена рациона, стресс.
- Симптомы: рвота, диарея, потеря аппетита.
В период болезни или заражения кошки становятся вялыми или, наоборот, беспокойными, чаще чешутся или прячутся, могут отказываться от еды или воды. В случае обнаружения указанных симптомов необходимо отвести питомца к ветеринару.