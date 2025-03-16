Плохие приметы для дачников в марте и апреле: как не навлечь беду

Март и апрель — время активной подготовки к дачному сезону, но некоторые приметы советуют быть осторожными, чтобы не навлечь неудачу.

Сажать в полнолуние (13 апреля). Считается, что растения, посаженные в этот период, будут слабыми и болезненными. Начинать работы в пятницу (21, 28 марта). В народе говорят, что это может привести к плохому урожаю. Сажать картофель в Вербное воскресенье (13 апреля). По примете, урожай будет мелким и невкусным. Игнорировать птиц. Если птицы вьют гнезда на вашем участке, это хороший знак. Но если они улетают, это может предвещать неудачу. Сажать растения в плохом настроении. Считается, что негативные эмоции передаются растениям. Оставлять мусор на участке. Незакрытые ямы или разбросанный хлам привлекают нечистую силу, которая может навредить растениям.