Плохие приметы для дачников в марте и апреле: как не навлечь беду

News.ru

Март и апрель — время активной подготовки к дачному сезону, но некоторые приметы советуют быть осторожными, чтобы не навлечь неудачу.

Плохие приметы для дачников в марте и апреле: как не навлечь беду
© РИА Новости
  1. Сажать в полнолуние (13 апреля). Считается, что растения, посаженные в этот период, будут слабыми и болезненными.
  2. Начинать работы в пятницу (21, 28 марта). В народе говорят, что это может привести к плохому урожаю.
  3. Сажать картофель в Вербное воскресенье (13 апреля). По примете, урожай будет мелким и невкусным.
  4. Игнорировать птиц. Если птицы вьют гнезда на вашем участке, это хороший знак. Но если они улетают, это может предвещать неудачу.
  5. Сажать растения в плохом настроении. Считается, что негативные эмоции передаются растениям.
  6. Оставлять мусор на участке. Незакрытые ямы или разбросанный хлам привлекают нечистую силу, которая может навредить растениям.