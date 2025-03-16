Ремонт без слез: пять ошибок, которые сведут ваш бюджет к нулю

Ремонт — это всегда стресс, но его можно минимизировать, если знать основные ошибки. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать неприятностей.

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Не планируйте бюджет наобум. Заранее рассчитайте все расходы и добавьте 10–15% на непредвиденные траты. Не экономьте на материалах. Дешевые материалы могут быстро прийти в негодность. Не игнорируйте подготовку. Очистка стен, выравнивание поверхностей и другие подготовительные работы — залог качественного ремонта. Не торопитесь. Слишком быстрый ремонт часто приводит к ошибкам. Дайте каждому этапу достаточно времени. Не забывайте о вентиляции и освещении. Планируйте розетки, выключатели и вентиляционные системы заранее.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.