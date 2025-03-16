Как обезопасить квартиру в период аллергии

В Московском регионе из-за потепления начался сезон аллергии на пыльцу растений. Как провести уборку в помещении, если у вас аллергия, рассказывает «Вечерняя Москва».

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Стены с коврами или обоями, декоративной штукатуркой или выступами, нишами и углублениями, а также мягкая мебель и горшки с растениями — места в квартире, где могут накапливаться аллергены. Прежде всего речь о плесени: черной, белой или бурой и, конечно же, о пыли и клещах, которые могут скапливаться в ворсе ковров и обивке мягкой мебели.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поясняет: микроскопические пылевые клещи живут на коже человека и животных, а также на частицах пота и слюны.

«Они активно размножаются в постельных принадлежностях, обивке мягкой мебели и коврах, выделяя органические вещества, опасные для людей, склонных к аллергии», — говорит он.

Чтобы снизить риск развития аллергии, проводите генеральную уборку не реже одного раза в неделю.

Мебель

Обратите внимание на обивку мягкой мебели: пыль там скапливается очень быстро. Обивка диванов и кресел должна быть из гиппоаллергенных материалов, и ее лучше чистить как можно чаще.

Ворс

В волокнах ковра скапливаются шерсть домашних животных, пыльца и продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Если у вас аллергия на перечисленное, то лучше избавиться от такой части интерьера.

Резинки стиральной машинки

После каждой стирки машинку нужно проветривать: оставлять дверцу приоткрытой, протирать ее, а заодно и резинки внутри. Не забывайте и о самом барабане. Так вы не допустите размножения колоний бактерий и появления плесени.

Санузел

Обострение астмы и аллергию может спровоцировать вдыхание спор плесени. Белая и бурая опасна, но ядовитой считается черная: она поражает легкие. Раз в месяц хлорными растворами стоит обрабатывать затирочные швы, а унитаз, бачок — дважды в неделю.

Вытяжка

Здесь накапливается пыль. Раз в месяц стоит пройтись с пылесосом, используя узкую щелевую насадку, обработать щеткой с чистящим средством, затем промыть водой и вытереть.

Душ

Насадка для душа — еще одно место скопления плесени и бактерий. Дважды в месяц нужно разбирать лейку и промывать раствором лимонной или уксусной кислоты.

Шторка

Излюбленное место плесени — шторка в ванной. Лучше, если в ванной комнате есть сильная вытяжка. После приема душа стоит проветрить помещение. А сами занавески нужно обновлять почаще — раз в три месяца. Как и зубные щетки.

Керамика

Ванна и раковина нуждаются в генеральной уборке раз в неделю. Применять стоит хлорсодержащие средства, чтобы не только поддерживать чистоту, но предотвратить размножение плесени.

Прямая речь

Парвиз Азизов, аллерголог-иммунолог:

«Тем, кто страдает от аллергического ринита, поллиноза, аллергии на некоторые виды раздражителей, стоит чаще проводить уборку дома. Ежедневно нужно протирать пол, почаще обрабатывать поверхности в квартире от пыли. Во время обострений поллиноза нужно принимать душ после того, как вы пришли с улицы».

Дом в порядке

Конечно, поменять обстановку в квартире или расстаться с любимым ковром бывает очень сложно. Память о близком человеке, привычная обстановка или финансовые сложности не позволят радикально поменять облик жилья. Поэтому не пренебрегайте простыми правилами уборки: ежедневно протирать какие-то зоны или поверхности, а для труднодоступных мест запланировать генеральную уборку в один из выходных дней. Поддерживать чистоту и уют в доме — повседневное искусство, овладеть которым непросто.

Кладите вещи сразу на их места

Так будете знать, где и что оставили. То, что нужно стирать, не оставляйте надолго. В том же постельном белье копятся клещи, пыль и вредные микроорганизмы. Почаще встряхивайте белье, меняйте постельное как минимум раз в неделю, стирайте его сразу после смены.

Мойте грязную посуду сразу

Кружки и тарелки лучше замочить: засохшие остатки еды сложнее очистить. А порядок на полках в шкафчиках добавит ощущения уюта на вашей кухне. Да и в углах точно не пропустите плесень, грибок или грязь.

Каждый день — по комнате

Легкая влажная уборка, очищение поверхностей от пыли, проветривание и протирание подоконника помогут сохранять ощущение свежести дома. Особенно это важно для спальни. Так вы создаете комфорт для здорового сна. Ухаживайте за комнатными растениями — им тоже нужен душ или опрыскивание, чтобы на листьях и соцветиях не копилась пыль.

Держите бытовые средства под рукой

Если что-то пролили, уронили, испачкали — убирайте сразу. Так вы не дадите бактериям и микробам шанса на быстрое распространение.

Чаще пользуйтесь пылесосом

Так вы сохраните полы в чистоте, не позволите пыли копиться в углах и труднодоступных местах.

Регулярно вычесывайте и мойте питомцев

Помните, что домашних животных тоже нужно содержать в чистоте.

В Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства успешно прошел доклинические испытания препарат, который, предположительно, сможет избавлять от симптомов аллергии на несколько лет. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько эффективен такой способ борьбы с аллергией, как давно он применяется и есть ли у него побочные эффекты.