Волонтер развеяла миф об агрессивности алабаев

Собаки выглядят устрашающе, но они «супердобрые». Иногда недобросовестные хозяева «ломают психику» таким питомцам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила президент фонда бездомных животных «Ника» Вера Митина.

«Если говорить про крупных собак, понятное дело, это собаки, с которыми часто люди по каким-то причинам не могут справиться, это алабаи, к сожалению, почему-то их считают агрессивными, хотя собаки супердобрые, но часто им просто ломают психику, сажая на цепь и заставляя кого-то охранять. Хотя собаки были выведены для того, чтобы овец пасти, они не хотят охранять вас, они хотят спокойно идти гулять и пасти своих овечек».

В приюты попадают не только беспородные животные, объяснила Митина.

«Есть и маленькие. Мне кажется, за последний месяц к нам попал мини йоркширский терьер, потом китайская хохлатая. Сейчас у нас находится шпиц с вывернутой лапкой, ждёт операции. Конечно, мы потом её тоже будем пристраивать. То есть отказываются от всех животных. И это заблуждение, что бездомные собаки или бездомные кошки — это только животные без породы, какие-то метисы, они крупные и так далее. Там есть действительно все, по разным причинам они попадают в приюты. Конечно, если говорить вообще в целом, не только йоркширский терьер, но и какие-то крупные на самом деле домашние собаки, попадая на улицу, они просто не знают, как там себя вести. Не говоря уже о том, что на улице могут быть другие бездомные животные, которые охраняют свою зону, они будут прогонять, не давать питаться и так далее. Шанс на выживание у них, безусловно, меньше».

Приют нового формата для 250 животных построят в Зеленограде.

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