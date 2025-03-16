Какие овощи и цветы лучше сажать в убывающую луну

В убывающую луну лучше сажать растения, которые развиваются под землей или имеют мощную корневую систему. Если высадить овощи, ягоды и цветы согласно правилам лунного календаря, урожай будет настолько богатым, что ему позавидуют соседи по дачному участку.

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Что нужно посадить в убывающую луну:

Корнеплоды: морковь, свекла, редис, картофель.

Луковичные: лук, чеснок.

Ягоды: клубника, земляника.

Многолетние цветы и декоративные растения с развитой корневой системой.

Считается, что в период убывающей луны при высаживании растения менее уязвимы для болезней и вредителей. Также убывающая луна способствует укреплению корней и повышению устойчивости саженцев. В марте Луна будет находиться в фазе убывания до 28 числа, в апреле — с 14-го по 26-е, в мае — с 16-го по 29-е.