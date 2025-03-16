Какие овощи и цветы лучше сажать в убывающую луну

Посади эти овощи и цветы в убывающую луну: соседи позавидуют урожаю
В убывающую луну лучше сажать растения, которые развиваются под землей или имеют мощную корневую систему. Если высадить овощи, ягоды и цветы согласно правилам лунного календаря, урожай будет настолько богатым, что ему позавидуют соседи по дачному участку.
Что нужно посадить в убывающую луну:
- Корнеплоды: морковь, свекла, редис, картофель.
- Луковичные: лук, чеснок.
- Ягоды: клубника, земляника.
- Многолетние цветы и декоративные растения с развитой корневой системой.
Считается, что в период убывающей луны при высаживании растения менее уязвимы для болезней и вредителей. Также убывающая луна способствует укреплению корней и повышению устойчивости саженцев. В марте Луна будет находиться в фазе убывания до 28 числа, в апреле — с 14-го по 26-е, в мае — с 16-го по 29-е.