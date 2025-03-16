Специалисты объяснили, почему нельзя мыть окна утром

Утренние часы, особенно в прохладное время года или при высокой влажности, создают неблагоприятные условия для качественной уборки. Не мойте окна утром, иначе будете страдать от последствий в виде разводов и пятен.

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Главная проблема — конденсат. Ночью температура за окном часто падает, и на стеклах образуется тонкий слой влаги. Если начать мыть окна утром, вода смешается с конденсатом, оставляя разводы и пятна. Даже при использовании специальных средств добиться идеального результата будет сложно.

Кроме того, утреннее солнце, особенно если оно светит прямо в окно, быстро высушивает моющее средство, что также приводит к появлению разводов. Лучше дождаться, когда стекла прогреются, а влажность снизится.

Оптимальное время для мытья окон — полдень или ранний вечер, когда температура стабильна, а солнце не такое активное. Это позволит добиться кристальной чистоты без лишних усилий.