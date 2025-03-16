Названо вещество, которое должно быть в рационе кошек и собак

Задумывались ли вы, что делает корм для вашего питомца по-настоящему полезным? Одним из ключевых компонентов является лизин — незаменимая аминокислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья кошек и собак.

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Лизин — это аминокислота, необходимая для строительства клеток и тканей. Организм животных не может вырабатывать ее самостоятельно, поэтому лизин должен поступать с пищей. Он поддерживает иммунитет, помогает восстанавливать ткани и улучшает усвоение кальция.

Лизин способствует выработке антител, которые защищают питомца от вирусов и инфекций. Его дефицит может привести к тусклой и ломкой шерсти, а также проблемам с кожей. Кроме того, лизин необходим для синтеза белка, что особенно важно для щенков, котят и активных животных. Он также помогает усваивать кальций, укрепляя кости и зубы, и участвует в производстве карнитина, превращая жирные кислоты в энергию, что поддерживает активность питомца.