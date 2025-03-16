Раскрыт простой способ избавиться от неприятного запаха обуви

Неприятный запах обуви — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Существует несколько эффективных народных методов, способных решить эту задачу без использования дорогостоящих средств.

© Unsplash

Пищевая сода является отличным абсорбентом. Достаточно насыпать по одной столовой ложке в каждый ботинок, равномерно распределить по стельке и оставить на ночь. Утром соду следует вытряхнуть — неприятный запах исчезнет.

Эфирные масла лаванды, эвкалипта или чайного дерева обладают антибактериальным действием. Достаточно нанести 3–4 капли на стельки и оставить на несколько часов.

Цитрусовая цедра также эффективно устраняет запахи. Положите кожуру апельсина, лимона или грейпфрута в обувь на ночь.

Чайные пакетики, оставленные на ночь в обуви, помогают поглотить неприятные запахи. Используйте 1–2 пакетика на каждый ботинок.

Перекись водорода уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах. Обработайте внутреннюю поверхность обуви ватным диском, смоченным в перекиси, или нанесите раствор на стельки.

Ранее стилист Катрин Усачева заявила, что одежда с кожаной фактурой и замшевые изделия будут в тренде весной 2025 года. Самой модной женской обувью предстоящего сезона, по словам эксперта, станут слингбэки.