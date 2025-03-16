Перечислены три породы собак, которые не поддаются дрессировке

При выборе собаки важно учитывать её способность к обучению и пониманию команд хозяина. Некоторые породы, несмотря на крепкую привязанность к человеку, демонстрируют низкую восприимчивость к дрессировке.

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Чихуахуа, несмотря на свои небольшие размеры, считаются одной из самых упрямых пород. Эти собаки быстро привязываются к хозяину и проявляют охранные качества, однако могут проявлять агрессию и не слушаться команд.

Английские бульдоги, хотя и отличаются дружелюбием и умением ладить с другими животными, обладают флегматичным характером. Их интеллект не мешает им проявлять избирательное послушание — они неохотно выполняют команды, требующие затраты энергии.

Мопсы, являясь одной из самых популярных пород в России, имеют спокойный и игривый характер. Особенности строения их дыхательной системы и возможные проблемы со зрением могут затруднять процесс обучения и взаимодействия с хозяином.

Ранее ветеринар Юлия Меликова заявила, что фрукты, сладости и еда с человеческого стола могут навредить собаке. По ее словам, вместо таких лакомств стоит составить для питомца полноценный сбалансированный рацион и придерживаться его.