Чаплин рассказал о новый дачных трендах 2025 года

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, что одним из главных трендов нынешнего дачного сезона станет умная грядка 2.0, выводящая цифровизацию земледелия на новый уровень.

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«Датчики, отслеживающие влажность, температуру, уровень pH и содержание питательных веществ, в режиме реального времени будут передавать данные. Это позволит дачникам более эффективно управлять процессом выращивания, минимизируя ручной труд и значительно повышая урожайность. Умные грядки обеспечат точное земледелие, оптимизируя полив, подкормку и защиту растений в соответствии с их индивидуальными потребностями», — рассказал парламентарий.

По его словам, в связи с непредсказуемостью погоды, характерной для весны 2025 года, в приоритете у дачников оказываются климатически устойчивые сорта.

«В условиях меняющегося климата выбор устойчивых сортов становится критически важным для получения стабильного урожая. В тренде будут засухоустойчивые томаты и огурцы, способные выдержать длительные периоды без полива, морозостойкие плодовые деревья и кустарники, устойчивые к возвратным заморозкам и резким колебаниям температуры, а также сорта, устойчивые к болезням и со сниженной потребностью в химической обработке», — добавил депутат.

При выборе семян и саженцев собеседник RT советует обращать внимание на маркировку «климатически устойчивый» и изучать отзывы дачников вашего региона.

«Для тех, у кого нет больших участков, но есть желание иметь свежую зелень и овощи под рукой, популярным решением станут вертикальные фермы, адаптированные для дачных условий. Вертикальное земледелие — это отличный способ оптимизировать использование пространства и получить урожай даже на небольшом участке... Начать можно с небольших модульных вертикальных ферм для выращивания зелени и салатов, постепенно расширяя систему, чтобы освоить технологию и оценить её преимущества», — отметил Чаплин.

Депутат также рассказал, что в 2025 году всё больше внимания будет уделяться органическому земледелию, где биостимуляторы и микориза станут незаменимыми помощниками дачника.

«Переход к органическому земледелию — это не просто тренд, а необходимость. Использование биостимуляторов и микоризы позволяет повысить урожайность и улучшить качество продукции без вреда для окружающей среды» — подчеркнул собеседник RT.

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