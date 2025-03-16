Два средства для сбора чеснока

Выращивание крупного чеснока требует правильного подхода к подкормкам и уходу. После схода снега растения нуждаются в азотных удобрениях для развития корневой системы и формирования зеленой массы.

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Первый этап подкормки проводится нашатырным спиртом. Для приготовления раствора необходимо добавить одну столовую ложку нашатыря в 10 литров воды. Предварительно грядки следует увлажнить чистой водой, затем внести раствор. Результат будет заметен через 10 дней.

После укрепления растений можно провести вторую подкормку настоем луковой шелухи. Для этого горсть шелухи заливают тремя литрами кипятка и настаивают 24 часа. Затем объем настоя доводят до 10 литров добавлением воды и используют для полива.

Правильная последовательность подкормок и своевременность их проведения — ключевые факторы получения крупных головок чеснока.

Ранее сообщалось, что в марте многие садоводы начинают активно заниматься рассадой, но не все культуры подходят для посадки в это время. Огурцы и кабачки не нужно высаживать в марте: они растут быстро и уже через три недели будут готовы к высадке в грунт. Если посеять их слишком рано, рассада перерастет, станет слабой и хуже приживется после пересадки.