Стало известно, как собаки помогают справляться со стрессом

Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни. Однако учёные обнаружили, что помочь лучше с ним справляться могут наши четвероногие любимцы. А именно: собаки.

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В ходе недавнего исследования учёные решили выяснить, как влияет взаимодействие с собаками на уровень стресса у студентов. Приняли участие в эксперименте 122 человека и шесть собак разных пород. Студенты должны были провести 15 минут с собакой. Её можно было гладить, играть с ней, кормить её и т. п.

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Удивительно, но после времени с собакой уровень стресса у студентов снизился на 33,5%. Это было заметно уже сразу после взаимодействия с животным. Также спустя неделю у собак, как показал анализ их фекалий, снизился уровень гормона стресса кортизола. Это значит, что антистрессовый эффект наблюдается и у человека, и у собаки, когда они общаются.

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