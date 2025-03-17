Волонтёр назвала Москву лучшим городом для владельцев питомцев

В столице большое количество зоомагазинов, ветклиник. Набирают популярность услуги зоопсихологов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила президент фонда бездомных животных «Ника» Вера Митина. «Давайте не будем скромничать, Москва — это лучший город для проживания с животными в нашей стране. У нас есть реально всё для того, чтобы занимать главное, первое место. Просто посмотреть, развитая инфраструктура, количество зоомагазинов, я не знаю, ветклиник на все случаи жизни, на разные бюджеты. Боже мой, я в интернете последний раз видела, что появляются детские сады для животных. Это для тех, кто не хочет по каким-то причинам оставлять своего питомца дома, не знаю, много работает. Есть возможность привезти его куда-то, где есть такие же питомцы, и они там будут тусить до вечера. Оставить на продлёнку. Но, видимо, это те животные, которые любят травмировать квартиру и наводить там определённый порядок, но даже такие возможности есть. Я уж не говорю про сервис выгула даже, если ты не можешь погулять, ты можешь позвать соседа, который погуляет с твоим животным. Да, зоопсихологи — это последняя тенденция. То есть уже фелинологии, зоопсихологи, кинологи — на все случаи жизни. Что уж говорить, для нас, мне кажется, с вами это вообще уже не какая-то новость, когда мы заходим в какое-то кафе и ресторан и видим там собаку, которая тоже лежит, кушает, ей даже мисочки ставят, а у некоторых даже есть меню отдельное для питомцев. Мне кажется, инфраструктура создаётся». Ранее волонтёр развеяла миф об агрессивности алабаев. Полное интервью читайте на нашем сайте.