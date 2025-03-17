Специалисты ответили на популярные вопросы о питомцах

Ветеринары рассказали об особенностях поведения кошек и собак, а также ответили на популярные вопросы о питомцах.

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Квалифицированный ветеринарный врач и зоопсихолог платформы "Авито Услуги" Наталья Табунщикова рассказала, что некоторые владельцы котов не понимают, почему их любимцы топчут лапами в одном месте – так коты делают "молочный шаг" – специальное движение котят, дающих понять маме-кошке, что пришло время их покормить. У взрослых кошек такой рефлекс проявляется нечасто, но длительное повторение движений "молочного шага" и сосание предметов может указывать на то, что животное испытывает психологический дискомфорт.

Привычку кошек постоянно просить открыть ту или иную дверь и не заходить в комнату специалист объяснила тем, что коты стремятся контролировать пространство – им хочется знать, что происходит в закрытой комнате, хотя и не планируют туда заходить.

Владельцы кошек отмечают, что их питомцы значительно ласковее по утрам. Такое поведение связано с сумеречной активностью кошек, которые по своей природе бодрее утром и вечером. За ночь питомцы могут соскучиться по общению с человеком или проголодаться, поэтому они проявляют ласку активнее.

В моменты, когда кошка сначала облизывает хозяина, а затем неожиданно кусает, животное ведет себя так же, как в игре с сородичем: сначала идут дружелюбные действия, за ними – внезапный укус, а затем взаимодействие повторяется.

На вопрос о том, выбирает ли кошка главного члена семьи, ветеринар ответила, что домашние кошки не формируют сложные социальные структуры, но могут выбрать себе ценного человека, с которым у нее будут более доверительные отношения. Обычно для питомца таким человеком становится тот, кто больше всего проводит с ней времени и взаимодействие с ней: угощает, гладит и играет.

То, что кошки могут долго смотреть в пустой угол, специалист объяснила тем, что их зрение намного острее, чем у человека. Они могут видеть движение пыли, насекомого или светового блика, что и приковывает их взгляд к "пустому" месту.

Скучают ли кошки и собаки, пока из хозяина нет дома, зависит только от их характера. Некоторые питомцы могут спокойно провести много времени в одиночестве, не испытывая дискомфорта или стресса.

Для хозяев, которые желают знать, как распознать, что питомцу больно, врач посоветовала наблюдать за изменением поведения: животное может начать отказываться от еды, воды и игр, его активность может снизиться, оно может начать испражняться в неположенных местах и вести себя тревожно. Любое необычное поведение может оказаться сигналом для того, чтобы обратиться к специалисту.

На вопрос, имеют ли питомцы особенный язык для общения с хозяевами, эксперт ответила, что животные могут издавать определенные звуки, когда, например, их хозяин вернулся домой. Не смотря на это, звуковыми сигналами питомцы общаются меньше, чем с помощью языка тела. Также специалист отметила, что друг друга кошки и собаки не понимают, поскольку у них разные сигналы тела и способы коммуникации, но после длительного совместного проживания они учатся интерпретировать поведение друг друга.

На вопрос, почему маленькие собаки часто проявляют агрессию к большим, врач ответила, что такое поведение может быть вызвано страхом, который собаки демонстрируют лаем. А то, как собаки выпрашивают еду, даже если уже поели, связано только с привычкой получать от хозяина лакомства – если собака знает, что может получить со стола что-то вкусное, то непременно будет выпрашивать еду, передает слова специалиста Авито.