Какие растения можно посадить на балконе в марте

В марте на балконе можно посадить петунию, которая будет цвести с июня до первых заморозков. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

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По их словам, это растение любит солнечный свет и обильный полив. Кроме того, на северной стороне можно высадить бегонию, которая цветет с мая по октябрь. Она требует регулярного полива и хорошо дренированной почвы. Еще один вариант — лобелия — подходит для подвесных кашпо, ее можно посадить в светлом месте без прямых солнечных лучей, она цветет с июня до осени.

Бархатцы хорошо переносят солнечные места, цветение будет продолжаться с июня до заморозков.

«Душистый горошек — вьющееся растение с нежными ароматными цветами. Ему требуется опора для роста, а также регулярный полив. Цветет с июня до осени, придавая балкону романтический вид», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что в помещении можно вырастить карликовые гранатовые деревья и лимон Мейера. Последние можно посадить в контейнер и поставить в прохладное, влажное место, куда будет попадать солнце.