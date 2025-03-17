Биолог раскрыл, как повысить плодородность огорода

Дождевые черви помогают усилить плодородность земли, улучшая ее биохимический состав, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По словам биолога, черви пропускают верхний слой почвы через свой организм, насыщая ее микроэлементами.

Дождевые черви — неотъемлемая часть почвы. Их наличие и количество можно считать одним из индикаторов плодородия. Они перерабатывают весь верхний слой почвы, пропуская его через свой организм. Заглатывают органические вещества вместе с частичками почвы, частично трансформируют все это в кишечной полости и выделяют в виде копролитов, которые улучшают структуру почвы и меняют ее биохимический состав, обогащая микроэлементами в доступной для растений форме, — сказал Наполов.

Он уточнил, что в почве в несколько раз повышается количество доступного для растений азота, фосфора и калия. Кроме того, отметил биолог, кальций, содержащийся в копролитах, позволяет земле хорошо удерживать влагу, благодаря чему она становится более рыхлой, не заплывает после дождей и не покрывается коркой.

Соединения кальция нейтрализуют избыточную кислотность, а для большинства овощных и плодовых растений это большой плюс, они меньше поражаются многими болезнями. Энергично развивается полезная микрофлора, активизируются процессы круговорота веществ. Все это положительно сказывается на росте и развитии растений, — добавил Наполов.

Биолог отметил, что увеличить количество червей на своем участке можно, создав для них благоприятные условия. По его словам, для этого надо вносить органические удобрения в виде навоза, торфа, компостов и сидерации — высевания растений для последующей заделки в почву.

Почва должна быть достаточно влажной — при достаточном увлажнении количество дождевых червей в почве увеличивается. Положительно сказывается на количестве червей на участке мульчирование почвы, то есть нанесение на ее поверхность мульчи, например торфа. При этом не стоит злоупотреблять химическими препаратами: где это возможно, обходиться без них, а при необходимости применения строго придерживаться рекомендуемых норм и сроков, — объяснил Наполов.

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