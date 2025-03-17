Интерьер в квартире Петросяна сравнили с «бабушатником»

Жилплощадь Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой обставлена безвкусно. Так интерьер в квартире российского юмориста в разговоре с aif.ru оценила агент по недвижимости Алина Правоторина.

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На взгляд риелтора, мебель в квартире артиста, несмотря на свою дороговизну, не добавляет интерьеру красоты, а только его простит. В частности, мебельную стенку, стоящую в гостиной телеведущего, Правоторина назвала моветоном. По-видимому, стенка была куплена вместе с гарнитуром довольно давно и с тех пор безнадежно устарели. «Неубиваемой классикой», по мнению эксперта, является и обеденная группа со стульями, обитыми голубой материей.

«Мебель — не ширпотреб, и явно выполнена на заказ, только вот сегодня такой гарнитур воспринимается, как пережиток прошлого», — пояснила Правоторина.

Выгодно перепродать такую дорогую мебель, по ее мнению, в будущем будет невозможно.

В целом интерьер в доме не смотрится едино, в нем отсутствует гармония, подчеркивает Правоторина. Очевидно, что обустройством квартиры занимались две хозяйки. Прежняя жена Петросяна, Елена Степаненко, вероятно, выбирала мебель. Ну а нынешние диваны, кресла, ковры и мелкий декор, как вазы, светильники и статуэтки, появились при новой супруге, Татьяне Брухуновой. Изыска обстановке она, однако, не добавила, считает собеседница газеты.

«На полу лежит хоть и новый, но абсолютно безвкусный ковер, который по сравнению со стильными стеллажами смотрится дешевкой и навевает впечатления о квартире-бабушатнике», — высказалась риелтор.

Ранее у жены юмориста Татьяны Брухуновой обнаружили крупную задолженность по «коммуналке» в элитной московской квартире. По сведениям Telegram-канала Shot, хозяйка задолжала 128 тысяч рублей за квартплату, еще 179 тысяч рублей — по взносам за капремонт, а также еще около 7 тысяч рублей — за другие ЖКУ.