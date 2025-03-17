Что можно и нельзя позволять домашним животным

Домашние животные часто становятся полноправными членами семьи. Однако они могут быть опасны из-за риска заражения инфекциями, включая глисты, грибковые инфекции и сальмонеллёз. Важно соблюдать гигиену, часто менять постельного бельё и стирать его при высокой температуре, рассказала ТСН24 аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова. Домашние животные помогают создать уют, справиться со стрессом и улучшить настроение. Они могут снизить риск развития аллергических заболеваний у детей, если в семье нет аллергии. Однако важно правильно подбирать породу домашнего питомца, например, избегать экзотических пород из-за сложностей в уходе и эмоциональной нагрузки.

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Спать с домашним животным

Спать с домашним животным в одной кровати не рекомендуется из-за риска пробуждения, ведь животные часто перемещаются по постели. Это может спровоцировать синдром беспокойных ног и стать причиной постепенного нарушения сна.

«Спать с домашними животными в кровати или нет – решение каждого отдельного человека. Я всегда говорю, что наши питомцы — члены семьи. И у всех должно быть своё спальное место, так правильнее», — сказала специалист.

Если вы спите с животным, меняйте постельное бельё три раза в неделю, стирайте его при высокой температуре и обязательно гладьте.

Заражения от домашних животных

Животные могут быть переносчиками инфекций, включая бешенство и глисты, грибковые инфекции, золотистый стафилококк, сальмонеллёз, токсоплазмоз и фелиноз. Причём, например, даже если питомец не болеет, он может переносить на шерсти яйца глистов. При недостаточной гигиене они передаются человеку.

Важно обращать внимание на привычки питомца и не целовать его.

«Они иногда едят экскременты, грызунов, мусор на улице, общаются с другими бродячими животными. Если вы поцелуете питомца, то тоже можете заразиться инфекцией», — пояснила иммунолог.

Даже если животное не выходит на улицу, оно может заразиться от человека, который приходит домой с улицы. Поэтому важно соблюдать правила гигиены и не допускать контакта с уличными животными.

Простые правила безопасности

Во-первых, не следует спать в одной постели с питомцем.

Во-вторых, не позволяйте животному запрыгивать на стол.

В‑третьих, регулярно посещайте ветеринара для профилактических осмотров.

Кроме того, необходимо регулярно вакцинировать питомца от различных инфекций и проводить профилактическую дегельминтизацию каждые три месяца.

Не забывайте регулярно обрабатывать спальное место и миски животного.

После прогулок на свежем воздухе обязательно мойте лапы питомца и купайте его с шампунем.

Если вы контактировали с уличными животными, обработайте питомца лечебным шампунем или обратитесь к ветеринару для профилактического осмотра.

По мнению эксперта, соблюдение этих мер значительно снижает риск заражения.