На кухне мы ежедневно готовим пищу, но задумываемся ли о том, насколько безопасны предметы, которыми пользуемся? Со временем даже привычные вещи могут стать источником вредных веществ и бактерий. Регулярная ревизия поможет избежать этих рисков.

Пластиковые контейнеры

Если пластик пожелтел или потрескался, его пора заменить. Поврежденные контейнеры могут выделять вредные вещества, особенно при нагревании.

Разделочные доски

Пластиковые доски с глубокими царапинами – рассадник микробов. К тому же при нарезке частицы пластика могут попадать в пищу.

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Старая посуда

Кастрюли с ржавчиной или поврежденным покрытием могут испортить вкус блюд и повлиять на их качество.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.