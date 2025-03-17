Четыре кухонные вещи, от которых пора избавиться: видео
На кухне мы ежедневно готовим пищу, но задумываемся ли о том, насколько безопасны предметы, которыми пользуемся? Со временем даже привычные вещи могут стать источником вредных веществ и бактерий. Регулярная ревизия поможет избежать этих рисков.
Пластиковые контейнеры
Если пластик пожелтел или потрескался, его пора заменить. Поврежденные контейнеры могут выделять вредные вещества, особенно при нагревании.
Разделочные доски
Пластиковые доски с глубокими царапинами – рассадник микробов. К тому же при нарезке частицы пластика могут попадать в пищу.
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Старая посуда
Кастрюли с ржавчиной или поврежденным покрытием могут испортить вкус блюд и повлиять на их качество.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.