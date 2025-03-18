Кинолог рассказал о действиях на случай встречи со стаей бродячих собак

Главный ветеринарный врач Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан, кинолог Денис Александров рассказал о действиях на случай встречи со стаей бродячих собак.

«Не нужно провоцировать собак: избегайте контакта с агрессивной или насторожённой стаей животных», — цитирует эксперта «Татар-информ».

Также не рекомендуется убегать в открытые пространства, где негде спрятаться. Побег возможен только в том случае, если на совсем небольшом расстоянии есть укрытие, например подъезд.

По словам Александрова, можно попробовать выставить «щит» между собой и собакой — сумку, рюкзак, зонт.

Как отметил эксперт, важно не паниковать, поскольку чем больше человек боится, тем агрессивнее становятся собаки.

«Ваша безопасность в ваших руках. В экстренной ситуации не нужно стесняться: кричите, зовите на помощь», — добавил Александров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил ужесточить наказание для владельцев агрессивных собак.