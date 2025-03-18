Что можно посадить на даче в апреле

В апреле на дачном участке уже можно начать высаживать различные овощи и зелень. К этому времени почва уже достаточно прогревается, и риск заморозков значительно снижается. Однако, чтобы успеть подготовить семена, можно начать их проращивать уже в середине марта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, в апреле можно сажать различные виды зелени, такие как укроп, петрушка, шпинат и салат. Эти растения устойчивы к похолоданиям и быстро прорастают.

Также можно сеять корнеплоды, например, редис и морковь. Для этого необходимо заранее подготовить семена, замочив их в воде на несколько часов. Это поможет ускорить прорастание.

Кроме того, можно рассмотреть возможность посева гороха, который отлично подходит для выращивания весной.

На открытом грунте ранней весной обычно сажают чеснок, если его не посадили осенью. Чеснок хорошо растёт в большинстве климатических условий и не требует особого ухода.

Также при низких температурах хорошо растёт редис. Его можно сеять весной, как только земля немного оттает. Обычно всходы появляются довольно быстро.

Важно не забывать об утеплении, если ночные температуры всё ещё могут опускаться ниже нуля. Кроме того, можно начать подготовку почвы, добавляя в неё компост или перегной: это обеспечит растениям необходимые питательные вещества.