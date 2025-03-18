От каких плодовых деревьев на участке лучше отказаться

Плодовые деревья — это не только украшение дачного участка, но и источник вкусных фруктов. Однако от выращивания некоторых из них лучше отказаться, чтобы избежать проблем при уходе и сборе урожая.

Грецкий орех. Это дерево выделяет юглон — вещество, которое угнетает рост других растений вокруг него. Кроме того, его мощные корни могут повредить фундамент или коммуникации. Абрикос. Он очень требователен к климату. В регионах с холодными зимами дерево может вымерзать, а весенние заморозки часто уничтожают цветы, оставляя вас без урожая. Черешня. Это дерево вырастает очень высоким, что затрудняет сбор урожая. Кроме того, черешня подвержена многим болезням и требует тщательного ухода. Персик. Персиковые деревья крайне чувствительны к перепадам температур и болезням. Они часто вымерзают зимой или страдают от грибковых инфекций, что делает их выращивание хлопотным. Инжир. В холодном климате инжир требует укрытия на зиму, что не всегда удобно. Кроме того, он может не давать урожая из-за недостатка тепла.

Ранее были названы простые методы, которые помогут избавиться от сорняков на огороде.