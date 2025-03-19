Пластиковые и другие виды электрочайников, которые лучше не покупать

На рынке сейчас есть большое количество моделей электрических чайников. Выбрать среди них надёжный и безопасный вариант может быть непросто. Вот от каких приборов точно лучше отказаться.

© Ferra.ru

Пластиковые чайники. При нагреве этот материал может выделять токсичные вещества. Даже если чайник не пахнет — это не значит, что с ним всё нормально. Вредные частицы бывают очень маленькими, они могут также не иметь вкуса и запаха. Кроме того, со временем пластик деградирует. Если после кипячения в чайнике появляется запах — выбрасывайте этот чайник. Брать такие модели стоит разве что в крайнем случае в поездку. Покупайте чайники из нержавеющей стали. Даже если снаружи пластик — внутри всё должно быть из металла.

Чайники из неизвестного металла. Дешёвые чайники могут быть сделаны из сплавов с высоким уровнем опасных металлов: свинца, никеля и пр. При кипячении вода будет разъедать этот металл. Главный признак того, что перед вами плохая сталь, — отсутствие маркировки. На коробке или на самом чайнике должны быть указаны «18/10», «304» или «aisi 304».

Чайники со стеклянной колбой и металлическим дном. Между стеклом и металлом в таких чайниках есть герметик. Он при кипячении может выделять в воду микропластик или какие-то токсичные частицы. Если вам нужен стеклянный чайник, то покупайте модели с полностью стеклянной колбой либо с минимальным количество герметика.

© iXBT.com

Чайники со смотровыми окнами внутри колбы. Лучше всего выбирать модели без смотровых окошек или такие, где окошко находится на внешней части корпуса и внутри нет контакта с водой.

Чайники с плохой автоматикой. Если прибор не отключается вовремя или может «всухую» закипеть, то это может быть опасно для жизни. В худшем случае из-за этого начнётся пожар.

Выбирайте чайники известных брендов, а в идеале — с защитой от перегрева.