Как заставить расти мандариновое дерево на подоконнике

Чтобы мандариновое дерево успешно развивалось на подоконнике, важно избегать частых пересадок. Об этом сообщил агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» Владимир Косов, отвечая на вопрос ростовчанки Анны Евгеньевны в эфире телеканала «ДОН 24».

Анна рассказала, что её мандариновое дерево за три года почти не увеличилось в размерах, несмотря на то что иногда на ветках появляются листья, которые быстро опадают. При этом растение продолжает красиво цвести.

Дерево высажено в грунт для комнатных растений, и Анна подкармливает его весной и осенью, а также пересаживает каждый год.

«Цитрусовые растения лучше всего сажать в большой горшок и не пересаживать на протяжении трех-четырех лет. Они плохо переносят любые пересадки», – объяснил Косов.

Эксперт также предположил, что опадение листьев может быть связано с температурными колебаниями, превышающими пять градусов. Открытие окна для вентиляции, особенно когда на улице минус 10, а в квартире плюс 20–30 градусов, может привести к опадению листьев всего за 15 минут.

Кроме того, Владимир Косов рекомендовал наладить минеральное питание саженца и добавить в почву микоризу для улучшения его роста и общего состояния.