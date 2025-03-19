Каких собак не следует заводить новичкам

Британский кинолог Уилл Атертон назвал акита-ину, немецких овчарок и бордер-колли породами собак, которые не подходят новичкам, пишет «360.

Акита-ину, известные благодаря истории Хатико, имеют крупные размеры и обладают значительной физической силой. Они нуждаются в интенсивных физических нагрузках, с которыми владельцы без опыта могут не справиться.

Немецкие овчарки умны и легко обучаемы, но требуют твердой дисциплины и уверенности владельца. Кинолог особенно предостерег от выбора собак рабочих пород, если владелец не обладает достаточным опытом.

Бордер-колли известны чрезвычайной активностью и могут стать неуправляемыми, если их не воспитывать с ранней молодости, пишет издание Daily Express.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что многие приемы общения собак с хозяевами формируются самим человеком. Например, «голодный взгляд или настойчивые просьбы о прогулке основываются на выученном поведении питомца. Зачастую проблемы с поведением собак возникают из-за того, что хозяева непреднамеренно подкрепляют нежелательные привычки, пояснил специалист. Так, если хозяин кормит собаку после ее требовательного взгляда, животное запоминает этот сигнал и продолжает использовать его в дальнейшем.