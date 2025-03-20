Как вырастить мини-огород на балконе

Если у человека нет возможности приобрести свой участок, то всегда можно посадить рассаду на балконе. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как это лучше сделать.

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В первую очередь стоит выбрать правильные растения для выращивания на балконе. Оптимальными вариантами являются те, которые не требуют много пространства и хорошо растут в горшках: мята, петрушка, базилик, помидоры, огурцы, клубника, салаты, герань, петуния и календула.

Вторым шагом будет подбор правильной почвы и горшков. Растения на балконе нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы предотвратить застой влаги.

Горшки должны быть достаточно большими, чтобы корни могли свободно расти. Кроме того, важно не забывать о регулярном поливе и подкормке растений.

— Учтите особенности балконного пространства. Если у вас есть ограниченное количество солнечного света, выбирайте те растения, которые лучше всего растут в полутени или даже в тени. Если же солнечного света предостаточно, рассмотрите варианты растений, которые лучше всего процветают при ярком освещении, — указал Чаплин.

Один из самых важных моментов — обрезка и уход за растениями. Нужно удалять сухие и поврежденные листья, подвязывать ветки. Эксперт посоветовал помнить о борьбе с вредителями, и в случае необходимости использовать натуральные средства, сообщает Life.ru.

Садовод Андрей Туманов ранее прокомментировал ответственность за запрещенные растения в саду.

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