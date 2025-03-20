В России набирают популярность курсы «Мужчина в доме»

Пару лет назад в столице было модно при поломке любой техники вызывать "мужа на час". Сейчас в тренде курсы "Мужчина в доме". Взрослые и дети на разных курсах пытаются освоить навыки, без которых трудно обойтись в быту. Где искать такие курсы, чему там учат и сколько это стоит?

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Откуда корни

С давних пор в нашей стране считается, что настоящий мужчина должен уметь справляться с любыми бытовыми проблемами. Вбить гвоздь, починить розетку, что-то отпилить, приколотить... Для этого во времена СССР мальчиков в школе на уроках труда учили делать табуретки, а заодно и управляться со стамесками, напильниками, пилами, сверлами и прочим. В 1990-е годы умение делать что-то своими руками стало даже заработком. Сейчас школы гордятся друг перед другом тем, у кого круче робополигон, кабинеты информационных технологий и прочих наук. Уметь держать молоток в руках, кажется, уже никому и не нужно. Правда, до тех пор, пока не выясняется, что вбить гвоздь в стену все-таки нужно. В результате в столице все более популярными становятся курсы, на которые идут мужчины, чтобы освоить то, что им недодали в детстве. Курсы работают в очном режиме и онлайн. Разница не только в цене. Те, кто занимается онлайн, сами покупают инвентарь, а на очных все необходимое им выдают.

Дар труда

Одно из самых популярных мест, где в Москве учат работать на различных станках - выпиливать, столярничать, - это первая общественная мастерская "Дар труда". Как говорит сооснователь мастерской Константин Скворцов, в соответствии со временем многие называют ее слесарным коворкингом. Площадью 1,7 тысячи квадратных метров, расположена она рядом со станцией метро "Электрозаводская". Станков там великое множество: фрезерных, лазерных с ЧПУ, на которых легко выточить необходимую деталь.

"К нам порой приходят даже те, кто никогда в жизни не занимался ни ремонтом, ни сваркой, ни столярной работой, - рассказывает Константин Скворцов. - А иногда и со своими проектами".

В месяц обучают до 150 человек.

Курс по обучению фрезеровке на станке с ЧПУ длится 5 дней, или 15 часов, есть индивидуальные занятия с мастером. Мотивы взяться за работу руками разные. Например, Сергей Кочетков на службе - банковский сотрудник, а здесь встал за станок, чтобы "жена не пилила".

"Потребовалось дома починить старинное кресло, - рассказывает мужчина. - Оказалось, что его реставрация у профессионалов стоит очень дорого. Жена сказала: выкинь. Но я-то видел, какими она глазами на меня посмотрела!"

Он пришел с этим креслом в "Дар", чтобы научиться работать по дереву, привел его в порядок. Пока заканчивал курс - увлекся, и теперь это его хобби.

"Даже подумываю: может, стоит свой бизнес по производству дизайнерской деревянной мебели открыть?" - говорит Сергей.

Тут можно снять пространство, пользуясь станками.

Цена: от 3 тысяч рублей.

от 3 тысяч рублей. Записаться: dartruda.ru

Еще один такого рода коворкинг - "Фабрика идей" для тех, кто любит резать, пилить и стругать, открыли на ЗИЛе. Здесь также учат обрабатывать дерево или металл, работать с молотком, напильником и еще 150 различными инструментами и станками.

Цена абонемента - от 200 рублей в час.

- от 200 рублей в час. Записаться: kovorkingi.ru

Смотри в экран

Немало курсов по обучению бытовому ремонту работают в онлайн-режиме. Самый популярный из них на платформе Skillbox. "Как сделать ремонт своими руками". Причем он построен так, что отремонтировать можно не только квартиру, но и все, что в ней есть: столярку, водопровод, сантехнику, починить мебель... Можно тут найти и советы по грамотному планированию и зонированию пространства. Длится курс два дня - по пять часов каждый. Бесплатно онлайн-уроки ведут наставники на платформах "ТехноПарк" или "Ремонт-мастер", где в базовый курс входит не только обучение ремонтным работам в помещениях, но и советы мастеров. Как пишут в отзывах участники курсов, ролики сделаны так подробно, а объясняют настолько просто, что, имея под рукой простейший набор инструментов, все легко повторить.

Где искать: remontmaster.ru, technopark.ru, skillbox.ru

Дети не отстают

Большим спросом пользуются и детские кружки умелых рук. Как говорят мамы, если у мужа нет рук, пусть хоть сын узнает, что жизнь сосредоточена не в одном гаджете. Сеть таких кружков для детей старшей и средней школы "Туки-Туки" свой курс так и назвала - "Мужчина в доме". Одним из них, расположенным в Новогирееве, руководит Светлана Киселева.

"Наша идея - научить ребят в легкой и безопасной форме работать с разными инструментами", - рассказывает она.

Курс длится 15 уроков по полтора часа каждый. Уроки поделены на три модуля: электрика, сантехника и столярное дело.

"Понятно, что водопроводчиков из ребят мы не сделаем, - говорит Светлана. - Но знать будут, как устранить засор, починить бачок, заменить муфту".

А еще на занятиях "Столярное дело" научатся делать своими руками необычную полку в виде деревянного парусника (детали, кстати, выпиливают сами ребята). В "электрике" чинят проводку, учатся ремонтировать электроприборы. Занятия построены так, чтобы детям было полезно, весело и безопасно.

Цена: от 7 тысяч рублей за курс.

от 7 тысяч рублей за курс. Где искать: tuki-tuki.pro

Мнение специалиста

Анна Дмитриева, психолог, кандидат медицинских наук: