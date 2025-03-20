Агроном высказался о высадке саженцев по лунному календарю

При высадке семян или саженцев есть смысл сверяться с лунным календарем, считает агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» Владимир Косов. Могут ли пригодиться циклы земного спутника в земледелии, поинтересовалась телезрительница Мария из станицы Багаевской в эфире телеканала «ДОН 24».

Владимир Косов начал верить в пользу такого способа высадки около пяти лет назад. Эксперт заметил, что при посеве на растущую Луну получается более обильный урожай, на убывающую – менее, потому как во втором случае различные инфекции в почве начинают буйствовать активнее.

«Вообще, если вы большой специалист и у вас там 20 балаганов (теплиц. – Ред.), вам не до лунного календаря, вам лишь бы посадить. Если работаете и за счет этого живете, все равно будете применять химические препараты, органически удобрения», – рассуждает агроном.

В случае если высадка планируется не в промышленных масштабах, лучше подождать несколько дней до более благоприятной даты.