За что могут отобрать дачу

Начало дачного сезона−2025 ознаменуется для садоводов целым рядом суровых ограничений. Тем, кто проигнорирует новые законодательные нормы, грозят не только штрафы, но и принудительное изъятие земельных участков. Судебный юрист Любава Трофимова в беседе с изданием WomanHit перечислила основные требования, которые предъявляют к использованию дачных домов и огородов уже с 1 марта.

Что такое «нецелевое использование»

В первую очередь, меры по изъятию грозят нерадивым садоводам, которые запустили свои загородные владения. Если участок зарос бурьяном и сорняками, захламлен мусором, а надворные постройки, включая дом, выглядят заброшенными и нежилыми, то, с большой долей вероятности, ваши «6 соток» будут отобраны по судебному приказу, а позднее проданы с публичных торгов.

Участки, на которых допускается строительство зданий

Особое внимание уделяется участкам, предназначенным для возведения жилых или хозяйственных зданий:

Отсутствие построек на участке в течение 5 и более лет с момента приобретения. Наличие построенных зданий, которые не используются по предназначению для хозяйственной или иной утвержденной законом деятельности в течение 5 и более лет. Физический износ здания, выраженный через разрушение или повреждение ключевых элементов (крыша, стены, фундамент), отсутствие окон, значительный износ коммуникаций, при условии, что на протяжении 5 и более лет не предпринимается попыток исправить данное состояние.

Участки без возможности строительства

Земельные участки, где строительство зданий не предусмотрено, также должны использоваться в соответствии с их целевым назначением, поясняет юрист.

В течение 3 лет и более не осуществляются сельскохозяйственные или иные действия, соответствующие правовому режиму земли. Например, отсутствие обработанных полей или посевов. Захламление участка более чем на 50% его площади, использование территории для хранения предметов, не связанных с хозяйственной деятельностью.

Огородные и садовые участки

Садовые и приусадебные участки также проверяются на факт их использования. Основными признаками запущенности считаются:

Разрушение элементов находящихся на участке зданий и сооружений. Захламление территории более чем на 50% площади. Отсутствие любых работ по ведению садоводства или сельскохозяйственной деятельности на протяжении 3 и более лет.

«Для огородных участков критерии просты: если на протяжении 3 лет земля не используется для выращивания культур, а сама территория больше чем наполовину захламлена, это также квалифицируется как нецелевое использование», — подчеркивает юрист.

Ответственность за неиспользование участка

За нецелевое использование или запущенное состояние земельных участков предусмотрена административная и гражданская ответственность. Санкции варьируются в зависимости от категории земли и статуса нарушителя:

Штрафы за использование земельного участка не по назначению:

Для физических лиц — от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Для должностных лиц — от 1% до 1,5%. Для юридических лиц — до 2% кадастровой стоимости, но не менее 100 000 рублей.

Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения:

Физическим лицам грозит штраф от 0,3% до 0,5% от кадастровой стоимости. Для юридических лиц штрафы значительно выше — от 2% до 10%, но не менее 200 000 рублей.

Неиспользование участка, приобретенного на публичных торгах (как раз после изъятия), в течение года влечет:

Штраф для физических лиц от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости. Для юридического лица — от 1% до 6%, но не менее 100 000 рублей.

Неиспользование земельного участка для строительства, если это предусмотрено законодательно, приводит к штрафам:

Для физических лиц — от 0,1% до 0,5%, но не менее 20 000 рублей. Для юридических лиц — от 5% кадастровой стоимости, но не менее 400 000 рублей.

Невыполнение обязательств по приведению земли в состояние, пригодное для целевого использования:

Для физических лиц штраф составит от 20 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Если штраф не оплачен вовремя, то госорганы могут назначить штраф за неуплату штрафа в двойном размере.

Изъятие земельных участков

Если земельный участок остается в запущенном состоянии несмотря на предупреждения и штрафы, закон предусматривает возможность его изъятия. На основании Гражданского кодекса, участок может быть конфискован за ненадлежащее использование. Изъятию подлежат как земля, так и объекты недвижимости, находящиеся на ней.

Такая недвижимость выставляется на публичные торги, порядок которых регулируется статьями 239, 284 и 286 Гражданского кодекса. Важно помнить, что вырученные с торгов суммы перечисляются текущему собственнику земельного участка, но только при условии официального оформления его прав.

Что делать с неоформленными участками?

Сложной ситуацией являются участки без надлежащих документов. Например, если владельцы умерли много лет назад, а наследники не вступили в права наследства, такие земли считаются запущенными. В этом случае требуется срочное оформление документов. В противном случае участок может быть изъят, выставлен на торги и передан другому владельцу, а прежние собственники ничего не получат.