Садовод объяснил, какие растения нельзя сажать на даче

Список растений, которые запрещено выращивать в саду, не имеет отношения к реальной жизни обычных людей. Об этом в интервью «Радио 1» заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, растения, попадающие в этот перечень, на вид не отличаются от обычных.

«Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен. К тому же вы этот вид не отличите от любого другого, это даже ботаник не может сделать, только если по семенам или химическому анализу, но у нас нет таких тестов», — сказал специалист.

Он добавил, что список запрещенных растений скорее касается теоретических, а не практических вещей.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова до этого сообщила, что некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях, поскольку за это может грозить реальный тюремный срок.

Эксперт напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года.