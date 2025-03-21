Как навсегда избавиться от проволочника на картофельном участке

Проволочник - опасный враг для картофеля, способный долгое время скрываться от глаз огородников, нанося тем временем непоправимый ущерб посадкам. В отличие от колорадского жука, его не так просто увидеть, зачастую о его присутствии узнают уже во время сбора урожая. Но и с ним можно успешно бороться. Надо лишь запастись терпением и необходимыми знаниями. Как избавиться от проволочника, нам рассказал опытный фермер из Мокшанского района Пензенской области Валерий Жуков.

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Кто такой проволочник и как он выглядит

Проволочник - это личинки жуков-щелкунов. Сегодня их насчитывается более девяти тысяч видов по всему миру.

Взрослые особи проволочника обычно невелики. Их длина - не более 20 мм, имеют продолговатую, веретенообразную форму и насыщенно-фиолетовую либо темно-коричневую окраску туловища. Свое название он получил за то, что при переворачивании паразит начинает изгибаться как проволока, пытаясь вернуться в первоначальное положение и сопровождая свои попытки щелкающим звуком.

За один сезон самка щелкуна способна отложить порядка 200 яиц, из которых впоследствии и появляются проволочники. При этом сами жуки особого вреда растениям не наносят, чего нельзя сказать об их личинках.

Сами жуки обычно выбирают участки с влажными почвами, богатыми злаковыми сорняками и многолетними травами. Уже в мае-июле взрослые особи, вылезая из своих укрытий, приступают к размножению, постепенно заражая землю личинками проволочника.

При подходящем климате и постоянной пище проволочник способен прожить на одном месте 5 лет. При этом найти его достаточно сложно, так как скрываясь от угрозы, насекомое проделывает извилистые и глубокие проходы внутрь почвы.

Чем проволочник опасен для картофеля и других культур

Несмотря на свой небольшой размер, проволочник может нанести непоправимый урон для сельскохозяйственных культур. Он может заключаться в следующем:

ухудшении товарных качеств выращенного продукта: клубни, изрезанные углублениями, не столь привлекательны для покупателя;

прореживание всходов растений, в результате этого фермеры терпят убытки уже на этапе посева;

угнетение подросших растений, когда стебель начинает неожиданно увядать - дело в том, что его корни повредил проволочник, и ростку уже неоткуда брать полезные элементы;

способствование появлению сухой и мокрой гнили на этапе хранения овощей, так как поврежденные паразитом клубни становятся "открытыми воротами" для инфекций.

В очагах поражения потери могут достигать от 20% до 60% от всего урожая.

Как выяснить, что на участке есть проволочник

Чтобы определить, заражен ли ваш участок личинками жуками -щелкуна, следует внимательно присмотреться к следующим возможным признакам его присутствия:

часто встречающиеся взрослые особи жуков-щелкунов;

без причины увядающие растения, которые, если их вытянуть за верх стебля, с легкостью вынимаются из земли - у таких растений, как правило, проволочник подъедает корни;

неравномерно растущие растения при одинаковом времени посадки и уходе.

только что выкопанные клубни имеют сквозные узкие отверстия темного цвета;

случайно выкопанные экземпляры проволочника (как правило, они кишат на лопате с землей).

Чем обработать картофель от проволочника весной перед посадкой

Фермер из Мокшанского района Пензенской области Валерий Жуков рассказывает, что в борьбе с личинками жуков-щелкунов иногда хорошо помогают народные методы. Один из них - обработка картофеля перед посадкой.

Для этого семенные клубни помещают в раствор марганцовки, не ярко насыщенный. Затем дают им хорошенько просохнуть, а далее их используют при посадке.

Для усиления эффекта в лунку с клубнями можно также добавлять раствор марганцовки - из расчета один литр на один клубень.

Как избавиться от проволочника на картофельном участке: лучшие способы

Начиная борьбу против этого насекомого, стоит запастись терпением и выдержкой. Несмотря на множество возможных способов борьбы с этим паразитом, все они обладают относительной эффективностью: кому то - помогают, кому-то - не очень.

Агротехнические способы

Химикаты

Народные средства

Ловушки

Агротехнические способы

По словам Валерия Жукова, наиболее бюджетным и эффективным, проверенным временем считается агротехнический способ.

Нужно обязательно тщательно весь сезон убирать сорняки, особенно злаковые, говорит он. Даже после сбора урожая землю нужно очистить от растительного мусора. Особенно эти насекомые обожают пырей - растение является прекрасной кормовой базой для вредителя. Поэтому если вдруг пырей встречается на вашей земле, обязательно от него избавьтесь.Не забывайте о рыхлении почвы между грядками - не глубже десяти сантиметров.

"Каждую осень мы глубоко перекапываем почву. Считается, что так личинки окажутся на поверхности и замерзнут во время зимы", - говорит Жуков.

Посадите рядом с картофелем либо после его сбора различные сидераты - горох, горчицу или фасоль, способные, отгонять с вашего участка насекомых.

"Конечно, этот способ борьбы с проволочником трудозатратен, но по опыту могу сказать, свои результаты он дает", - говорит Жуков.

Использование химикатов

Эксперт говорит, что часто для борьбы с проволочником сами фермеры прибегают к услугам специализированных организаций, которые используют проверенные пестициды, безопасные для человека и убивающие самих проволочников. Однако для конкретного садовода такие специалисты будут слишком дороги: картофель, посаженный на четырех сотках, для них окажется просто золотым.

Применение такого радикального способа имеет смысл для участков более шести соток. В противном случае рекомендуется использовать менее дорогой и более экологичный метод.

Помните! Любые пестициды уничтожают полезную микрофлору почвы, а токсичные составы, накапливаясь в земле, могут вызвать отравление у человека.

Если вы все ж выбрали химию, перед применением препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

В качестве наиболее частых для использования специальных препаратов для борьбы называют "Юни Киллер" и "Провотокс" от проволочника. Производители заверяют, что для уничтожения паразитов будет достаточно одной обработки, при этом препараты нетоксичны для человека и не разрушают полезные микроорганизмы почвы.

В отличие от другой химии, они достаточно бюджетны. Так, стоимость одной пачки "Юни Киллера" начинается от 40 рублей, "Провотокса" - от 50 рублей.

Хорошим способом защиты посевов от повреждения паразитом считается обработка посадочного материала разного типа протравителями. При этом использование наземных обработок не обладает большой эффективностью, так как сами жуки-щелкуны в дневное время прячутся, а личинки их находятся глубоко под землей.

Народные средств

Опытные садоводы для борьбы с вредителем используют и народные способы:

обработка перед посадкой семенного картофеля в светло-розовом растворе марганцовки;

добавление луковой шелухи в ямки во время посадки клубней;

при перекопке земли осенью следует добавить в почву хвою;

рассаженные по всему участку бархатцы способны отпугнуть паразитов своим запахом.

Ловушки

Некоторые для борьбы используют ловушки для проволочника, собирая потом насекомых вручную. Для этого берут консервную банку, складывают в нее нарезанный картофель или морковь, которые выступают в качестве приманки. Банки закапывают в землю и каждые два дня проверяют, собирая попавшихся в ловушку насекомых.

Для достижения максимального эффекта вышеупомянутые способы можно комбинировать.

Как предупредить появление проволочника на картофельном участке

Предотвратить появление паразита проще, чем его вывести. Чтобы защитить свой огород от проволочника, следует выполнять несколько несложных правил:

не злоупотреблять завозом почвы с других участков, чтобы не заразить свой огород. То же самое касается и привоза навоза;

своевременно убирать урожай, поскольку оставленные в поле дольше положенного времени овощи способны привлекать насекомых;

соблюдать схему посадок, не располагая растения слишком близко друг к другу;

убирать заросли сорняков;

периодически известковать почву. В том числе при помощи обычной яичной скорлупы.

Кстати, естественные враги паразитов - жужелицы и жабы, поэтому при обнаружении их на участке - не трогайте, пусть и они помогают вам в борьбе с вредителем.