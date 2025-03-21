Как ухаживать за домашними животными в период линьки

С приходом весны у животных начинается линька. Грумеры рассказали, как ухаживать за животными в этот период, чтобы минимизировать последствия.

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«Успешный груминг начинается с подготовки. Важно иметь под рукой качественный арсенал: различные щетки, расчески и пуходерки, чтобы тщательно ухаживать за шерстью. Необходимо действовать аккуратно, чтобы не травмировать ни шерсть, ни кожу питомца, но и не допустить образования проплешин. Если все сделано правильно, питомец будет спокойно относиться к процедуре. Регулярное вычесывание шерсти необходимо – оптимально еженедельно, минимум раз в месяц», – отмечают эксперты.

По словам владелицы зоосалона Светланы Изотовой, важно проводить процедуру бережно, чтобы животное не испытывало дискомфорта. Если питомец сопротивляется, можно использовать лакомства для приучения. Линька – естественный процесс, и в периоды обильного выпадения шерсти грумеры советуют использовать специализированные шампуни и маски, облегчающие этот период.

Также важно следить за состоянием лап, чтобы избежать деформации из-за чрезмерной длины когтей. Стрижка когтей часто вызывает недовольство у питомцев. Для облегчения процесса можно использовать полотенце или попросить помощника. Грумер

Елена Новикова поясняет, что при стрижке когтей важно учитывать их цвет: на светлых когтях хорошо видны кровеносные сосуды, а на темных необходимо действовать осторожно, срезая только кончики, чтобы не повредить сосуды. Вместо когтереза можно использовать гриндер, который не вызывает боли, но требует привыкания к вибрации. Если самостоятельная стрижка когтей вызывает затруднения, лучше обратиться к профессионалу, пишет «Тульская служба новостей».

Напомним, депутат Кошелев предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных.