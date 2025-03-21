Специалисты рассказали, как вырастить самые красивые астры

Шикарные астры вырастить под силу даже начинающему садоводу. Если следовать нескольким простым правилам, завистливые взгляды соседок на ваши цветы гарантированы!

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В первую очередь необходимо помнить, что астры нельзя сажать два года подряд на одно и то же место. Это снижает риск заболеваний. Астры любят солнечные участки, но не переносят застоя воды. Поэтому посадите их на возвышенности или сделайте дренаж.

Поливать астры нужно только под корень, избегая попадания воды на листья. А делать это лучше вечером, чтобы вода успела впитаться, а не испариться на солнце.

Раз в месяц посыпайте почву вокруг астр древесной золой. Это защитит их от вредителей и обогатит почву калием, а когда цветы достигнут 10−15 см в высоту, прищипните верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов и сделать куст более пышным.

Раз в месяц подсыпайте под кусты компост или перегной. Это обеспечит астры питательными веществами. Следуя этим необычным правилам, вы получите яркие и здоровые астры, которые будут радовать вас до глубокой осени.