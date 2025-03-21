Как добиться богатого урожая смородины

С кустами смородины делаю только так! Богатый урожай обеспечен. Многие садоводы жалуются на скудные урожаи смородины, но у меня даже старые кусты плодоносят на максимуме. Секрет — тщательный уход, как за ребенком.

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Профилактика — основа успеха

Осенью уберите и сожгите опавшие листья, выдерните траву вокруг кустов, аккуратно прорыхлите почву. Внесите под каждый куст 0,5 л золы и закопайте картофельные очистки. Замульчируйте почву подсушенной травой или рисовой шелухой.

Зимняя подготовка

Не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки. Зимой разгребайте снег, раскладывайте их под кустами и снова присыпайте.

Весенний уход

Ранней весной внесите под каждый куст 2–3 ст. ложки карбамида и опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю обработайте кусты настоем луковой шелухи. Перед цветением повторите опрыскивание.

Летний уход

Во время завязи ягод полейте кусты раствором суперфосфата (2 ст. л. на 10 л воды). Следите за влажностью почвы — смородина не любит сухости.

Результат

К июлю кусты будут здоровыми, ярко-зелеными, усыпанными крупными ягодами (15–22 мм в диаметре). Осенью снова перекопайте почву, внесите суперфосфат и золу, замульчируйте.