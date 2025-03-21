Что убивает батареи в квартире: готовимся к концу отопительного сезона

Отопительный сезон заканчивается, и это лучшее время, чтобы позаботиться о батареях. Правильная подготовка поможет избежать протечек, разрывов и продлит срок их службы.

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Осмотрите батареи и соединения. Если заметили подтеки или ржавчину, устраните проблему до наступления тепла. Даже небольшая трещина может привести к серьезной протечке.

В некоторых системах воду из батарей рекомендуется сливать на лето, чтобы избежать коррозии. Перед этим проконсультируйтесь со специалистом. Если воду оставляют, добавьте ингибиторы коррозии.

Перед окончанием сезона убедитесь, что в системе нет воздушных пробок. Они могут повышать давление, увеличивая риск разрыва. Используйте кран Маевского для стравливания воздуха.

Осмотрите прокладки и клапаны. Изношенные детали замените до нового сезона, чтобы избежать внезапных протечек.