Назван способ увеличить урожай яблонь, груш и слив

Повысить урожайность плодовых деревьев поможет один трюк — подвешивание к веткам пакета с водой.

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Наполните прозрачный пакет водой, завяжите его и подвесьте к ветке яблони, сливы или груши. Лучше использовать несколько пакетов, распределив их равномерно.

В чем польза?

Защита от заморозков. Вода в пакете днем нагревается, а ночью медленно отдает тепло, защищая дерево от заморозков. Это особенно полезно весной, когда цветы и завязи уязвимы к холоду.

Привлечение опылителей. Солнечные блики от пакета с водой привлекают пчел и других опылителей, что повышает шансы на успешное опыление.

Увеличение влажности. Испаряющаяся вода создает вокруг дерева микроклимат с повышенной влажностью, что полезно в засушливые периоды.

Отпугивание птиц. Блики и движение пакета на ветру отпугивают птиц, которые могут повредить плоды.