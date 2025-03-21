Специалисты дали советы, как защитить дом от пожара

Эти вещи обязательно должны быть в каждом доме — купите и спите спокойно, не опасаясь пожара! Пожар — это чрезвычайная ситуация, к которой нужно быть готовым заранее. Чтобы обезопасить свой дом и близких, важно иметь под рукой несколько простых, но эффективных средств.

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1. Огнетушитель

Небольшой и недорогой огнетушитель — must-have в каждом доме. Он поможет справиться с возгоранием на начальной стадии. Выбирайте модель с простым управлением и регулярно проверяйте срок годности.

2. Дымовой датчик

Это устройство предупредит о задымлении громким сигналом, даже если вы спите. Установите датчики в кухне, коридоре и спальнях.

3. Огнестойкое одеяло

Специальное одеяло из негорючего материала поможет потушить небольшое возгорание или защититься от огня.

4. Песок или сода

Обычная пищевая сода или песок — отличные средства для тушения небольших очагов возгорания, особенно на кухне. Они всегда под рукой и безопасны в использовании.

5. Спрей-огнетушитель

Компактный спрей-огнетушитель удобен для тушения небольших возгораний, например в розетках или бытовых приборах.