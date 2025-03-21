Специалисты дали советы, как защитить дом от пожара

Эти вещи обязательно должны быть в доме! Купила и пожара не боюсь
Эти вещи обязательно должны быть в каждом доме — купите и спите спокойно, не опасаясь пожара! Пожар — это чрезвычайная ситуация, к которой нужно быть готовым заранее. Чтобы обезопасить свой дом и близких, важно иметь под рукой несколько простых, но эффективных средств.
1. Огнетушитель
Небольшой и недорогой огнетушитель — must-have в каждом доме. Он поможет справиться с возгоранием на начальной стадии. Выбирайте модель с простым управлением и регулярно проверяйте срок годности.
2. Дымовой датчик
Это устройство предупредит о задымлении громким сигналом, даже если вы спите. Установите датчики в кухне, коридоре и спальнях.
3. Огнестойкое одеяло
Специальное одеяло из негорючего материала поможет потушить небольшое возгорание или защититься от огня.
4. Песок или сода
Обычная пищевая сода или песок — отличные средства для тушения небольших очагов возгорания, особенно на кухне. Они всегда под рукой и безопасны в использовании.
5. Спрей-огнетушитель
Компактный спрей-огнетушитель удобен для тушения небольших возгораний, например в розетках или бытовых приборах.