Раскрыт простой лайфхак для заточки ножей

Зубная паста подходит не только для чистки зубов. Она также придет на помощь, если нужно быстро заточить ножи, а под рукой нет специального точильного камня.

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Как это сделать?

Шаг один — подготовка. Нанесите небольшое количество зубной пасты на лезвие ножа. Лучше использовать пасту с абразивными частицами (например, отбеливающую).

Шаг два — заточка. Возьмите керамическую чашку или тарелку (с шероховатой обратной стороной). Проведите лезвием ножа по краю чашки под углом 20−30 градусов, как будто точите его.

Шаг три — полировка. После нескольких движений протрите лезвие мягкой тканью, чтобы удалить остатки пасты.

Абразивные частицы в зубной пасте мягко шлифуют лезвие, возвращая ему остроту. Этот лайфхак отлично подходит для экстренных случаев.