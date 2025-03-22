Ветеринар рассказал о показаниях к эвтаназии домашних животных

Принятие решения об усыплении питомца – одно из самых трудных в жизни владельца. Чтобы помочь хозяевам понять, когда эвтаназия действительно необходима, мы поговорили с практикующим ветеринарным врачом. Ветеринар клиники «Друг+» Ольга Ветрова ответила на важные вопросы в интервью с ИА RuNews24.ru.

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«К сожалению, иногда эвтаназия – это единственный способ прекратить страдания животного», – говорит ветеринар.

Эксперт назвала пять основных заболеваний, при которых усыпление может быть единственным гуманным решением. Первое – это запущенные стадии онкологических заболеваний:

«Когда опухоль неоперабельна и вызывает сильные боли, а химиотерапия неэффективна, качество жизни животного становится невыносимым».

Второе – это тяжелые травмы головного и спинного мозга. При серьезных повреждениях нервной системы, когда животное теряет базовые функции и не реагирует на лечение, эвтаназия может быть рекомендована для предотвращения длительных страданий. Третье – запущенные стадии сердечной недостаточности.

«Когда сердце уже не справляется с обеспечением организма кислородом, а медикаментозная терапия не дает результата, питомец постоянно испытывает кислородное голодание и боль», – отметила Ольга Ветрова.

Терминальная стадия хронических заболеваний почек – это четвертое показание к усыплению. При полном отказе почек животное испытывает мучительные боли, тошноту и не может нормально питаться. И последнее. пятое – это тяжелые инфекционные заболевания с поражением центральной нервной системы.

«В случаях, когда инфекция затрагивает мозг и вызывает необратимые изменения, качество жизни питомца становится неприемлемым», – подчеркнула специалист.

Важно помнить: решение об эвтаназии должно приниматься только после тщательного обследования животного и консультации с ветеринаром. Врач должен подтвердить, что заболевание неизлечимо, животное испытывает постоянные сильные боли, качество жизни невозможно улучшить и шансов на выздоровление нет.

«Никогда не принимайте решение об усыплении в спешке. Проконсультируйтесь с несколькими специалистами и убедитесь, что действительно испробованы все возможные методы лечения», – посоветовала ветеринар.

Ветрова напомнила, иногда гуманнее отпустить питомца, чем продлевать его страдания. Но это решение должно быть взвешенным и основанным на профессиональном мнении специалистов.