«Хватит смывать пододеяльники». Что можно найти в канализации

Работники Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства обнаружили при чистке канализационной насосной станции №4 множество неожиданных предметов, засоряющих систему. Были найдены игрушки, текстиль и даже пододеяльники. Техники не смогли справиться с проблемой только с помощью оборудования и вынуждены были прибегнуть к ручной уборке мусорной «пробки».

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Администрация Среднеуральска через соцсети призвала горожан бережно относиться к водоотведению, чтобы избежать неприятностей и сохранить бытовой комфорт.

«Всё, что сбрасывают жители в канализацию, приходится вычищать. В основном, это бумага, тряпки и бытовые отходы. Например, недавно на ул. Калинина в доме №31 был обнаружен засор из маринованных помидоров. Всё это превращается в массу, которая забивает сети и выводит из строя оборудование, насосы. Отсюда идут финансовые затраты на восстановление – периодически приходится нанимать подрядную организацию, чтобы производить чистку», – рассказал начальник участка водоотведения Александр Поляков.

Даже регулярная очистка системы может оказаться недостаточной, её может хватить лишь на несколько месяцев, так как нерадивые жители продолжают сливать в унитазы предметы, не предназначенные для этого.

Основной причиной канализационных аварий являются засоры. Как сообщало информагентство «Уральский меридиан», несколько лет назад в Екатеринбурге снегоуборочная лопата стала причиной засора на канализационной сети диаметром 500 миллиметров. При этом многие уральцы до сих пор не могут отличить твёрдые бытовые отходы от жидких. Например, мешки с фекалиями вместо мусора выставили «Рифею» жители частного сектора Североуральска.