Эксперты дали советы дачникам по подготовке грунта

Вы замечали, что одни растения растут медленно, а другие уже плодоносят? Все дело в почве — это живая система, которая требует правильного ухода.

Начните с подготовки грунта. Осенью не перекапывайте грядки лопатой — это вредит микроорганизмам. Вместо этого разрыхлите землю вилами и замульчируйте компостом. Весной, за две недели до посадки, полейте почву дрожжевым раствором (100 г на 10 л воды) — это активизирует бактерии и ускорит рост растений.

Семена тоже можно улучшить: замочите их на ночь в воде с медом (1 ч. л. на стакан) для стимуляции прорастания. При посадке добавьте в лунку горсть луковой шелухи — это укрепит корни и повысит урожайность.

Учитывайте лунный календарь: корнеплоды сажайте на убывающую луну, а зелень — на растущую. Также важно освещение. Если участок затенён, используйте светоотражающие экраны из фольги или белой ткани, чтобы направить солнечные лучи на растения.

Для теплолюбивых культур, таких как томаты и перцы, можно использовать ночную подсветку. Обычные гирлянды с теплым светом, включенные на 2–3 часа после заката, продлят «день» и ускорят рост.

Результат? Урожай появится на 1–2 недели раньше, а его объём значительно увеличится.