Три лайфхака с применением лимона в быту

Хозяйки знают, что многие продукты, которые мы привыкли использовать на кухне, могут пригодиться и в быту. Лимон — один из таких универсальных помощников. Этот цитрус не только добавляет вкуса блюдам, но и способен решить ряд бытовых проблем. Есть три необычных способах использования лимона, которые помогут сэкономить время и деньги.

1. Лимон для стиральной машинки

Жёсткая вода часто становится причиной появления известкового налета в стиральной машине. Чтобы справиться с этой проблемой, нарежьте лимон на кусочки, положите их в старый носок и завяжите его. Запустите стирку с этим «лимонным мешочком» — кислота поможет удалить налет и освежит внутренние поверхности машины.

2. Лимон на кухне

Если вы хотите сэкономить на средствах для мытья посуды, добавьте немного лимонного сока в самое простое моющее средство. Это не только улучшит его чистящие свойства, но и сделает жидкость более густой, что сократит её расход.

3. Лимон для посуды

Со временем внутренняя поверхность кастрюль может потемнеть. Чтобы вернуть им первоначальный вид, вскипятите воду с долькой лимона. Кислота удалит налет, и ваша посуда снова будет выглядеть как новая.

Ранее сообщалось, что оптимальное время для мытья окон — раннее утро или период после 15:00. В это время солнечные лучи менее интенсивны, что позволяет моющим средствам равномерно высыхать, не оставляя следов.