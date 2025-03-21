В Госдуме призвали запретить удаление когтей у кошек

Это инвалидизирует животных. Кроме того, стоит отказаться от медицинских манипуляций с голосовыми связками у собак. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

© Unsplash

«Этому давно можно было положить конец. Для этого даже не надо закон принимать, надо просто изменить требования к ветеринарным клиникам. Надо ветеринарным клиникам операцию онихэктомия — это подрезание когтя вместе с удалением первой фаланги пальца, в народе называется «мягкие лапки» такая операция.Просто надо запретить это ветеринарным клиникам. Не делайте своим котам такую операцию, они становятся инвалидами от этого. Это страшная операция. Представьте, вы вместо маникюра себе убираете первую фалангу, просто ножом отрезаете или плоскогубцами какими-нибудь — вы становитесь инвалидом, вы ничего взять не можете, у вас фактически нет пальца. Своему коту, делая такую операцию по удалению когтей вместе с первой фалангой, вы делаете то же самое. В отличие от нас у животного ещё и вес соответствующим образом распределяется на лапыКогда у них нет этой первой фаланги, у них нагрузка на позвоночник меняется, и они ещё буквально становятся инвалидами в плане опорно-двигательного аппарата. Они не могут адекватно спрыгнуть с возвышения, забраться на него и так далее. Это больно, это чудовищные страдания для животного.То же самое — подрезание голосовых связок у собак. Для собаки лай — это единственный способ коммуникации с человеком. Если вы её этого лишаете, это всё равно, что человек стал немым. Чтобы решить эту проблему, надо всего лишь в регламенты работы ветеринарных клиник внести изменения о том, что эти операции являются запрещёнными».

Ранее ветеринар рассказала, как распознать у домашнего питомца бешенство. Поведение становится «странным». Животное «прячется» и «сильно боится света». Его необходимо поместить на десятидневный карантин и наблюдать за состоянием. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Ангелина Сиротина.