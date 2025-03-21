Почему необходимо убирать за собакой на улице

Многие думают, что собачьи отходы могут быть полезны для растений как натуральное удобрение. Однако это не так, и вот почему.

Во-первых, собаки, в отличие от кошек, не закапывают свои отходы. Это значит, что они остаются на поверхности, создавая антисанитарию и неприятный запах. В природе отходы перерабатываются бактериями, но в городе их слишком много, и они не успевают разлагаться.

Во-вторых, в дикой природе количество животных на одну площадь значительно меньше, чем в городе. В мегаполисах собачьи отходы создают огромную нагрузку на экологию, загрязняя почву и воду.

В-третьих, собачьи отходы не являются удобрением. В отличие от навоза травоядных животных, который проходит длительную обработку, собачьи кучки содержат вредные бактерии, паразиты и вирусы, опасные для здоровья людей и животных.

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