Уборщица Букингемского дворца раскрыла способы вернуть мягкость полотенцам

Уборщица Энн Симмонс, которая много лет работала в Букингемском дворце, раскрыла простые способы вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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В первую очередь специалистка призвала читателей отказаться от кондиционера, поскольку именно он делает полотенца жесткими во время стирки. Вместо него лучше использовать полстакана белого уксуса.

Кроме того, Симмонс посоветовала встряхнуть изделие после стирки, а затем погрузить его в сушильную машину. Она отметила, что королевские прислуги кладут в устройство специальные резиновые мячи для разрыхления волокон на самом полотенце и при этом никогда не ставят на нем высокие температуры.

После сушки, по словам эксперта, изделия необходимо охладить. Для этого их нужно вывесить на бельевую веревку на улице. После этого полотенца можно сложить стопкой, положив между ними саше с лавандой.

В ноябре прошлого года менеджер бренда постельных принадлежностей Soak & Sleep Лианна Шулбред раскрыла правильный способ стирки постельного белья.