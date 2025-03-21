Кинолог объяснил, что делать при нападении на собаку агрессивного сородича

Практически каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда его питомец оказывался в опасности из-за агрессивного поведения другого животного. Внезапное нападение может испугать и застать врасплох даже опытного собаковода.

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Крайне важно не поддаваться панике и действовать разумно. В 90 процентах случаев столкновение можно предотвратить, если знать признаки надвигающейся опасности, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Заметив напряженную позу, оскал или пристальный взгляд другой собаки, нужно немедленно отозвать своего питомца, взять его на поводок и постараться уйти от обидчика. Кроме того, необходимо оценивать особенности вашего питомца: малышей не выгуливать рядом с компанией крупных собак, не подходить близко к другим собакам с течными суками, — объяснил эксперт.

Если конфликт уже неизбежен, то есть несколько правил, чтобы смягчить последствия. Если животное-агрессор не слишком крупное, а человек уверен в себе, то можно попробовать испугать его запрещающим криком, топнуть ногой и так далее.

Если у агрессивной собаки есть хозяин, нужно попросить его взять питомца на поводок. Если помочь некому, надо создать преграду: эксперт посоветовал встать между собаками, использовать зонт или сумку.

Своего питомца нужно пристегнуть на поводок, но не брать на ошейник, дав ему возможность уворачиваться от нападающей собаки. Необходимо помнить, что если рука будет слишком близко к голове собаки, то можно пострадать при драке.

В случае, когда у человека миниатюрная собака, ее можно спрятать за пазуху и продолжать отпугивать нападающее животное. Если же агрессор крупной породы, то стоит взять в руки палку или внушительный предмет для самообороны. От обидчика стоит отходить медленно и спокойно, не поворачиваясь спиной.

Если собаки уже сцепились и никак не реагируют на команды, обойтись без помощи не получится. Животных вряд ли получится разнять самостоятельно, если нет возможности зафиксировать обеих собак.

В идеале будет иметь под рукой специальные средства защиты — спреи, ультразвуковые отпугиватели. Обычная вода тоже может подойти — иногда она отрезвляет животных на время, и у владельцев появляется возможность растащить зверей за задние ноги.

Голубев призвал не пытаться оттянуть собак в разные стороны, пока они не разжали челюсти, поскольку есть риск травмировать животных.

— Главное — сохранять спокойствие и действовать решительно. Помните, что ваша задача — защитить питомца и себя от травм, — подчеркнул эксперт.

После происшествия нужно незамедлительно отвезти питомца к врачу, даже если нет видимых повреждений. Стресс и скрытые травмы требуют внимания профессионала. Кинолог напомнил о важности проанализировать ситуацию, чтобы в будущем избежать таких конфликтов.

Если же агрессивное поведение по отношение к другим животным проявляет питомец человека, то стоит прибегнуть к помощи профессионалов, которые помогут скорректировать поведение четвероногого. Осведомленность и решимость к действию могут спасти жизнь своему любимцу, сообщает РИАМО.

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