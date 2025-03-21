Как избавится от насекомых на грядках

Пиво — это не только напиток, но и эффективное средство для борьбы с вредителями на даче. Закопайте его в грядки, и насекомые вас больше не побеспокоят.

Пиво против слизней и улиток.

Налейте пиво в неглубокую емкость (например, банку или пластиковый стакан) и закопайте ее в землю так, чтобы край был на уровне почвы. Слизни и улитки приползут на запах пива и утонут в нем.

Пиво против ос.

Разлейте пиво в блюдца и расставьте их в местах скопления ос. Они слетятся на запах и утонут в жидкости.

Пиво против муравьев.

Смешайте пиво с сахаром и небольшим количеством борной кислоты. Разлейте смесь возле муравейников. Муравьи съедят приманку и погибнут.

Пиво против комаров.

Налейте пиво в миску и добавьте несколько капель жидкого мыла. Комары будут прилетать на запах и тонуть в жидкости.

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